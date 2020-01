Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Conte aurait pris les choses en main pour Giroud !

Publié le 12 janvier 2020 à 17h20 par A.D. mis à jour le 12 janvier 2020 à 17h22

Dans une situation compliquée à Chelsea, Olivier Giroud se rapprocherait de plus en plus de l’Inter. Contacté directement par Antonio Conte, le champion du monde français n'aurait d'yeux que pour les Nerazzurri.