Mercato - Chelsea : Abraham proche de signer un contrat en or ?

Publié le 17 mars 2020 à 10h38 par La rédaction mis à jour le 17 mars 2020 à 10h41

Contractuellement lié à Chelsea jusqu’en juin 2022, Tammy Abraham pourrait très prochainement allonger son engagement. Les dirigeants des Blues seraient prêts à poser un contrat en or sur la table pour assurer son avenir sur le long terme.