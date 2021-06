Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Un indésirable de Tuchel sur le départ !

Souvent titulaire sous les ordres de Franck Lampard, Hakim Ziyech n'entrerait pas dans les plans de Thomas Tuchel à Chelsea. L'AC Milan suivrait de près le dossier.