Mercato : Une prolongation de Buffon ? La réponse de la Juventus

Publié le 27 janvier 2021 à 22h05 par La rédaction

Directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici s'est exprimé concernant le futur de Gianluigi Buffon, en fin de contrat avec les Bianconeri.