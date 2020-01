Foot - Mercato

Mercato : Cette révélation sur l'arrivée avortée d'Ibrahimovic à Chelsea !

Publié le 10 janvier 2020 à 22h05 par La rédaction

Alors que Zlatan Ibrahimovic vient de s'engager en faveur de l'AC Milan, Antonio Conte, coach de l'Inter, a avoué ce vendredi qu'il avait tenté de faire venir le Suédois à Chelsea.