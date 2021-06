Foot - Mercato

Mercato : Une pépite du Portugal affole sur le marché !

Publié le 25 juin 2021 à 11h50 par La rédaction mis à jour le 25 juin 2021 à 11h54

Auteur d'une grosse saison avec le Sporting CP, João Palhinha confirme son potentiel à l'Euro. Auteur d'une entrée remarquée contre la France, le Portugais ne laisse pas indifférent sur le marché des transferts.