Foot - Mercato

Mercato : Manchester City proche d'un énorme coup à 115M€ ?

Publié le 25 juin 2021 à 10h55 par La rédaction mis à jour le 25 juin 2021 à 10h59

Étincelant cette saison avec Aston Villa, Jack Grealish a tapé dans l'œil de Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City est prêt à faire des folies pour s'attacher les services de l'Anglais.