Mercato : «C’était brutal», il vide son sac après son transfert au PSG

Agé seulement de 22 ans, Manuel Ugarte a quitté très tôt son Uruguay natal pour rejoindre le Portugal. Présent en Europe depuis 2021, le milieu de terrain est parvenu à s'acclimater à un nouveau climat, notamment après son départ au PSG l'été dernier. Le joueur a accepté de revenir sur ses années galères.

Depuis l'été dernier, Manuel Ugarte défend les couleurs du PSG. Après deux ans passés au Portugal, le milieu de terrain a décidé de rejoindre la Ligue 1 afin de poursuivre sa progression et de participer à la Ligue des champions. Malgré un temps de jeu limité, Ugarte se sent comme un poisson dans l'eau, que ce soit au PSG, ou plus globalement en Europe. Pourtant, les premiers mois passés sur le vieux continent ont été délicats à gérer.

Ugarte évoque un changement brutal

« Ma venue en Europe, au Portugal puis en France, a marqué un changement soudain ? Je pense que oui. Vous devez vous préparer à ce changement, car il est très brutal. C'est du moins ce qui m'est arrivé. Je suis allé au FC Famalicão. J'y suis arrivé le 28 décembre, c'était donc presque la veille du Nouvel An. Cette année-là, j'ai passé le réveillon seul, dans un lieu que je ne connaissais pas, je ne savais pas à quoi ressemblait l'Europe. Je me souviens qu'il faisait très froid, alors qu'en Uruguay, c'était l'été. C'était donc une période un peu difficile pour moi. Je ne le regrette pas du tout. Mais oui, c'est compliqué » a confié Ugarte dans un entretien accordé à l'UEFA.

Il reste attaché au Portugal