Mercato - OL : Un départ provoqué à cause de l'OM ?

Publié le 1 juillet 2021 à 15h40 par La rédaction

Arrivé en 2019 à l’OL, Thiago Mendes pourrait déjà quitter Lyon et la France pour retourner chez lui au Brésil. Le milieu de terrain lyonnais serait dans le viseur de Flamengo pour remplacer Gerson.