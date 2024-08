Mercato : C’est terminé, le PSG abandonne un transfert à 130M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps en quête d’un renfort offensif d’envergure, le PSG avait fait de Victor Osimhen sa grande priorité. Un dossier qui s’est toutefois largement refroidi ces dernières heures, malgré la blessure de Gonçalo Ramos qui aurait pu relancer ce transfert. Et pourtant, la piste menant à Victor Osimhen semble bien enterrée.

A la recherche d'un nouveau renfort offensif depuis l'ouverture du mercato, le PSG a longtemps ciblé Victor Osimhen. L'attaquant nigérian semblait d'ailleurs très chaud à l'idée de rejoindre le club parisien, mais selon les informations de Kaveh Solhekol, cette piste n'est plus d'actualité pour le club de la capitale, notamment à cause de exigences de Naples.

«Le PSG ne cherche pas activement à recruter Victor Osimhen»

« Le PSG ne cherche pas activement à recruter Victor Osimhen de Naples pour le moment. Des discussions ont eu lieu pour le recruter au début de l'été, mais le PSG a depuis investi dans des joueurs évoluant à d'autres postes. Près de 150 millions d'euros ont été dépensés pour de jeunes joueurs tels que Désiré Doue, Willian Pacho et Joao Neves, rejoignant une équipe avec des options offensives telles que Kolo Muani, Dembele, Bradley Barcola et Marco Asensio », écrit le journaliste de Sky Sport sur son compte X, avant de poursuivre.

«Osimhen semble avoir peu de chances d'arriver à Paris»

« Le prix demandé par Naples et l'importance de l'offre globale ont incité le PSG à proposer d'autres contrats à Osimhen. La blessure à la cheville de Goncalo Ramos a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles le PSG recruterait un autre attaquant cet été, mais Osimhen n'est pas considéré comme la cible principale de l'entraîneur Luis Enrique, et Ramos ne devrait rester sur la touche que pendant quelques mois. Comme toujours, on ne sait jamais ce qui se passe dans les derniers jours d'une fenêtre, mais à l'heure actuelle, Osimhen semble avoir peu de chances d'arriver à Paris », ajoute Kaveh Solhekol.