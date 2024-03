Mercato : C’est signé, l’OM est vite oublié !

Thibault Morlain

Parti s’exiler aux Etats-Unis, à Los Angeles, Denis Bouanga gardait l’Europe dans un coin de sa tête. Le pote d’Aubameyang avait même ouvert la porte à un transfert vers l’OM. Mais voilà que le Gabonais ne signera pas tout de suite à Marseille, puisqu’il a prolongé avec le Los Angeles FC. Et c’est loin de déplaire à Bouanga.

Après l’ASSE, Denis Bouanga s’est envolé pour les Etats-Unis, s’engageant avec le Los Angeles FC. Mais ces derniers mois, il était question d’un possible retour en Europe et le nom du Gabonais circulait notamment du côté de l’OM. D’ailleurs, un transfert vers le club phocéen était envisagé par Bouanga, qui avait lâché : « L’Olympique de Marseille, c’est toujours dans un coin de ma tête ».

« Je me sens très bien ici »

A défaut de signer à l’OM, Denis Bouanga a choisi de poursuivre l’aventure avec le Los Angeles FC, ayant décidé de prolonger jusqu’en 2027, tout en ayant la possibilité d’étendre son engagement jusqu’en 2028. Et si l’OM était dans un coin de sa tête, Bouanga est rapidement passé à autre, lui qui est très heureux de rester avec la franchise californienne. « Je suis très content d’avoir prolongé à Los Angeles. Je me sens très bien ici. J’ai hâte de commencer chaque saison avec Los Angeles et d’égaler de nouveaux records. Je suis très heureux », a-t-il lâché pour les médias du Los Angeles FC.

