Mercato : «C'est magique», l'OM lui accorde son transfert de rêve !

S'il y a bien une bonne surprise sur laquelle Roberto De Zerbi ne s'attendait pas autant compter, c'est bien Quentin Merlin. L'entraîneur de l'OM a chanté les louanges du latéral gauche à plusieurs reprises depuis sa nomination l'été dernier. Et du point de vue du principal intéressé, l'OM représente tout bonnement le jackpot sportivement parlant.

A l'occasion du dernier mercato hivernal, l'OM n'a eu d'autre choix que de dénicher un nouveau latéral gauche sur le marché des transferts après le départ de Renan Lodi, arrivé seulement l'été précédent à Marseille, pour l'Arabie saoudite et Al-Hilal. Plusieurs profils ont alors été à l'étude dans les bureaux de l'Olympique de Marseille pour son remplacement.

«C’est normal d’avoir un temps d’apprentissage»

Adrien Truffert a notamment fait partie des options prises par la direction de l'Olympique de Marseille. Toutefois, c'est finalement Quentin Merlin qui a hérité du poste d'arrière gauche laissé vacant par Renan Lodi. Pour Ouest-France, le défenseur français s'est confié sur sa bonne période actuelle avec l'OM tout en expliquant qu'il a fallu un temps d'adaptation. « Quand tu arrives dans un grand club, c’est normal d’avoir un temps d’apprentissage »

«L'OM c'est magique. Il n'y a rien de mieux»

Mais après près d'une année civile entière passée dans la cité phocéenne, Quentin Merlin est catégorique. A ses yeux, l'OM est tout bonnement le Graal.

« L'OM c'est magique. Il n'y a rien de mieux. À Nantes tu peux te reposer sur tes lauriers parce que les objectifs sont moins élevés. Ici, tu joues toujours pour gagner. Je suis venu pour aller le plus haut possible et c'est ce qui se passe actuellement ».