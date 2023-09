Mercato : Jackpot pour le grand revenant du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Out depuis le début de la saison en raison d'une blessure, Nunon Mendes va finalement devoir subir une nouvelle intervention qui va l'éloigner des terrains encore quatre mois comme l'a annoncé le PSG mercredi soir. Et Layvin Kurzawa, réintégré au groupe cet été, pourrait donc être amené à avoir du temps de jeu.

Prêté la saison passée par le PSG du côté de Fulham, Layvin Kurzawa (31 ans) a fait son retour dans la capitale lors du dernier mercato estival, et arrivera au terme de son contrat en juin prochain. En attendant, même s'il n'apparait pas comme un élément titulaire dans la hiérarchie de Luis Enrique, le latéral gauche français a été conservé par l'entraîneur espagnol du PSG dans un rôle de doublure.

Nuno Mendes sur le flanc

Et mercredi soir, le PSG a officialisé une bien mauvaise nouvelle concernant l'état de santé d'un autre latéral gauche de son effectif, Nuno Mendes : « Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du Paris Saint-Germain a pris la décision d’effectuer une intervention chirurgicale ce vendredi en Finlande. La période d’indisponibilité du joueur est estimée à quatre mois », a indiqué le PSG via un communiqué.

Du temps de jeu pour Kurzawa ?

Lucas Hernandez restera évidemment l'option numéro un du PSG pour le poste de latéral gauche, mais si Luis Enrique était amené à faire tourner avec le calendrier chargé qui s'annonce dans les semaines à venir, Layvin Kurzawa pourrait donc avoir du temps de jeu. Pour rappel, il n'a plus disputé le moindre match officiel avec le PSG depuis le 1er août 2021 contre le LOSC, en Trophée des Champions.