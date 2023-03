Mercato : «C’est la classe internationale», l’OM a recruté une star !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec le départ d’Arkadiusz Milik, l’OM avait besoin d’un attaquant l’été dernier. Pablo Longoria a bouclé l’arrivée d’Alexis Sanchez, libéré de son contrat par l’Inter Milan. Déjà indispensable dans le onze de départ olympien, l’international chilien est très apprécié par Frédéric Antonetti, l’entraîneur de Strasbourg.

Jorge Sampaoli en aurait rêvé, Pablo Longoria l’a fait pour Igor Tudor. Libéré de son contrat par l’Inter Milan, Alexis Sanchez s’est engagé avec l’OM l’été dernier, une recrue star pour le club olympien qui a accueilli l’international chilien comme il se doit. Et à Marseille, Sanchez fait beaucoup de bien pour sa première saison.

Alexis Sanchez est indispensable à l’OM

Même si Alexis Sanchez ne marque plus autant de buts qu’à Arsenal, l’attaquant chilien est toujours aussi précis techniquement. Que ce soit en remise ou face au but, Sanchez est déjà indispensable dans le onze de départ de l’OM. Et Igor Tudor l’a bien compris.

«J’ai toujours aimé Alexis Sanchez»