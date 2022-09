Foot - Mercato - Real Madrid

C’est confirmé, un transfert à 150M€ prend forme au Real Madrid

Publié le 22 septembre 2022 à 22h00 par Bernard Colas

Après Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid pourrait recruter un autre crack dans l’entrejeu en la personne de Jude Bellingham. Alors que l’international anglais impressionne au Borussia Dortmund, le club espagnol serait intéressé par ses services, mais il ne serait pas le seul, de quoi faire monter les enchères.

Ces dernières années, le Real Madrid s’est activé pour se renforcer dans l’entrejeu, et anticiper le remplacement du trio composé de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ont ainsi été recrutés par Florentino Pérez, et un autre crack pourrait les rejoindre dans les prochains mois : Jude Bellingham.

Le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et Liverpool lorgnent Bellingham

Du côté du Real Madrid, on se montre en effet sous le charme des prestations de Jude Bellingham au Borussia Dortmund. L’international anglais de 19 ans impressionne également dans son propre pays, où plusieurs cadors sont à l’affût. « Le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et Liverpool sont tous intéressés », a indiqué Jay Harris, de The Athletic , à Sky Sports.

Un transfert qui pourrait grimper à 150M€

« J'ai eu l'impression que cet été, Dortmund n'allait jamais laisser partir Erling Haaland et Bellingham. Mais l'été prochain, il lui restera deux ans de contrat et il semble que c'est à ce moment-là qu'une guerre d'enchères gigantesque commencera pour ses services , poursuit le journaliste de The Athletic. Il n'aura que 20 ans l'été prochain et c'est fou de penser aux montants évoqués, potentiellement 150M€, ce qui serait un record pour un joueur britannique. »

Bellingham n’a pas tranché