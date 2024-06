Mercato : C’est bouclé pour l’entraîneur de l’OM, l’annonce est imminente

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les discussions avancent et vite entre l'OM et Brighton. Les deux clubs se seraient entendus sur le règlement de la clause de sortie de Roberto De Zerbi. Désormais, il n'existe plus aucun obstacle dans ce dossier étant donné que l'Italien avait déjà donné son accord à Pablo Longoria. Ce n'est donc plus qu'une question d'heures avant que l'OM n'officialise cette arrivée.

Il y a une semaine, l'OM travaillait encore sur la piste Sergio Conceiçao. Considérée comme trop chère, la piste Roberto De Zerbi avait été mise de côté. Mais confronté au silence du Portugais, Pablo Longoria a ressorti le dossier de l'Italien de l'armoire. De Zerbi n'en demandait pas tant. Le technicien de 45 ans s'est montré, tout de suite, très enthousiaste à l'idée de débarquer à l'OM.

De Zerbi à l'OM, c'est imminent

Très vite, De Zerbi a donné son accord pour signer un contrat de trois. L'OM devait s'entendre avec Brighton, au sujet du règlement de sa clause de sortie estimée à 6M€. Selon L'Equipe , les deux formations se sont mises d'accord pour que le paiement de cette clause se fasse en plusieurs fois.

Les avocats formalisent l'accord par écrit

Comme l'explique le journaliste Fabrizio Romano, tous les feux sont au vert dans ce dossier. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que De Zerbi ne devienne entraîneur de l'OM. Il devrait s'engager pour trois saisons avec le club marseillais. A Brighton, il sera remplacé par Fabian Hürzeler.