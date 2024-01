Mercato : C'est annoncé, Zidane a recalé une équipe prestige

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane aurait pu reprendre du service en prenant les rênes de la sélection brésilienne. D'après Christophe Dugarry, ami et ancien coéquipier du Ballon d'Or 1998, il a été approché par la CBF, mais a refusé de diriger la Seleção.

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a décidé de mettre un terme à son deuxième mandant en tant qu'entraineur du Real Madrid. Et depuis son départ du Santiago Bernabeu, le Ballon d'Or 1998 n'a jamais retrouvé un banc. Et pourtant, à en croire Christophe Dugarry, Zinedine Zidane avait la possibilité de devenir le sélectionneur du Brésil. Toutefois, le technicien de 51 ans aurait décliné la proposition de la CBF (Fédération Brésilienne de Football).

«Zidane était clairement le premier choix du Brésil»

« Si Zinedine Zidane doit sérieusement réfléchir à la sélection brésilienne ? Il a réfléchi. Il a réfléchi parce que Zizou réfléchit à toutes les propositions qui lui sont faites. Il a le plus grand respect pour tous les clubs et encore plus pour un pays comme le Brésil. Il a une proposition, il l'écoute, il l'étudie, il réfléchit et puis il répond. Après, il faut aussi être pragmatique. Je pense que Zidane était clairement le premier choix du Brésil. Aujourd'hui, Ancelotti nous explique, en tant que deuxième choix, qu'il ira pas et qu'il préfère rester au Real (Madrid). Et Mourinho, en tant que troisième choix, après je ne sais pas quel est l'ordre évidemment, explique qu'il n'ira pas non plus » , a révélé Christophe Dugarry dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi.

«Il a dit non»