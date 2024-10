Mercato : Catastrophe au RC Lens, 5 grands noms pour sauver les Sang-et-Or

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Gros coup dur pour le RC Lens qui vient d’annoncer la grave blessure de Martin Satriano, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Par conséquent, les Sang-et-Or pourraient être tentés de recruter un joker. Et cela tombe bien puisque cinq attaquants de renom sont toujours libres.

Convoité par l'OM et le Stade Brestois, Martin Satriano a finalement rejoint le RC Lens en fin de mercato. Mais l'attaquant uruguayen s'est gravement blessé, victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche comme l'a révélé le club par le biais d'un communiqué.

Catastrophe au RC Lens, un transfert en préparation ? https://t.co/1q1id4e1Fk pic.twitter.com/YYM4DspWCt — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

Satriano absent entre 6 et 8 mois

« Touché suite à un mauvais appui durant le temps additionnel de la rencontre entre le Racing et l'OGC Nice, et alors que les Sang et Or étaient en infériorité numérique, Martin Satriano a courageusement terminé le match. Des examens approfondis ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'attaquant uruguayen subira une intervention chirurgicale le mardi 8 octobre 2024, suivie d'une période de convalescence estimée entre 6 et 8 mois pour ce type de blessure. L'ensemble du club apporte tout son soutien à Martin et lui souhaite un prompt rétablissement », peut-on lire dans le communiqué.

5 attaquants disponibles sur le marché ?

Un coup dur pour le RC Lens qui possède toutefois plusieurs solutions dans son secteur offensif pour compenser l'absence de Martin Satriano. Saïd, Nzola, Sotoca, Labeau-Lascary, Zaroury, Fulgini et Pereira Da Costa sont autant d'options pour Will Still. Cependant, selon les informations de La Voix du Nord, les Sang-et-Or envisagent de recruter un joker. Dans cette optique, plusieurs options sont possibles sur le marché et de grands noms sont disponibles. C'est le cas d'André Ayew, Wissam Ben Yedder, Kevin Gameiro, Bafétimbi Gomis ou encore Eric-Maxim Choupo-Moting. Reste à savoir si le RC Lens va recruter un nouvel attaquant.