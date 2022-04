Foot - Mercato

Mercato : Les confidences de Rémy Cabella sur son retour en Ligue 1 !

Publié le 10 avril 2022 à 23h40 par P.L. mis à jour le 10 avril 2022 à 23h42

Suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Rémy Cabella a mis fin à son contrat avec Krasnodar et a fait son retour en Ligue 1 en s'engageant avec Montpellier. Le milieu offensif de 32 ans est d'ailleurs revenu sur cela après son premier match ce dimanche lors de la défaite des siens contre l'OM (2-0).