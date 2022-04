Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Cette grosse sortie sur l’avenir de Thomas Müller !

Publié le 10 avril 2022 à 23h32 par La rédaction

Maitre à jouer du Bayern Munich, Thomas Müller n’a toujours pas prolongé son contrat. Toutefois, Herbert Hainer reste persuadé qu’il terminera sa carrière chez les Bavarois.