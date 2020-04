Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Ça se bouscule pour Tolisso

Publié le 8 avril 2020 à 18h37 par La rédaction mis à jour le 8 avril 2020 à 18h38

Utilisé comme un second choix par Hans-Dieter Flick, Corentin Tolisso pourrait bien quitter le Bayern Munich dans les prochaines semaines. Et il aurait l'embarras du choix pour son futur club.