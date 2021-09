Foot - Mercato

Mercato : Ça coince pour M'Baye Niang ?

Publié le 14 septembre 2021 à 11h23 par La rédaction

En véritable détresse depuis le début de saison, Bordeaux pourrait tenter de recruter un joker, comme l'autorise le règlement, en recrutant Mbaye Niang. Mais pour le moment les discussions autour de son transfert ne donnent rien.