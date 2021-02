Foot - Mercato

Mercato : Wenger se livre sur la nouvelle piste de Thierry Henry !

Publié le 18 février 2021 à 11h40 par La rédaction

Bournemouth étant sans entraîneur, les dirigeants feraient, selon la presse anglaise, de Thierry Henry la piste prioritaire pour prendre les rênes du club de Championship. Un bon challenge pour lui selon Arsène Wenger.