Mercato - Bordeaux : Koscielny ne lâche pas le morceau pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 20h20 par La rédaction

Présent en conférence de presse avant la dernière journée de Ligue 1, Laurent Koscielny a haussé le ton envers la direction et les Girondins en ce qui concerne l'avenir du club et le sien.