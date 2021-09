Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Bordeaux évoque le cas Niang !

Publié le 16 septembre 2021 à 15h38 par La rédaction

Attendu à Bordeaux depuis plusieurs jours, M'Baye Niang ne s'est toujours pas engagé avec les Girondins. Avant d'affronter l'ASSE, Vladimir Petkovic a évoqué ce dossier délicat.