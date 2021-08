Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Bordeaux et Lille s’arrachent une pépite !

Publié le 3 août 2021 à 18h20 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Bordeaux et Lille sont intéressés par Mohamed Bayo, l’attaquant de Clermont. Le duel promet d’animer le mois d’août.

Le Clermont Foot avait surement anticipé les nombreuses sollicitations pour son attaquant Mohamed Bayo. Mais il devra se montrer costaud pour résister. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les Girondins de Bordeaux se sont positionnés sur le cas du meilleur buteur de Ligue 2. Des premiers mouvements sont même déjà en cours pour envisager de réaliser ce transfert. Mais selon nos informations, un nouveau prétendant s’est récemment manifesté et pas des moindres : le LOSC. L’avenir de Bayo pourrait donc s’inscrire dans l’un de ces deux clubs.

Clermont n’est pas vendeur

Un duel entre les Girondins de Bordeaux et le LOSC pour s’arracher Mohamed Bayo est donc en préparation. Mais le FCGB ne dispose pas de liquidités pour l’instant car il n’a pas réussi à vendre (notamment Basic) tandis que le LOSC ne possède pas une grande marge de manœuvre et doit lui aussi se séparer de quelques éléments. Pour autant, le Clermont Foot a déclaré Bayo comme étant intransférable ou en tout cas pas à moins de 10 millions d’euros. Une somme qui pourrait refroidir Girondins et Lillois. Un dossier qui pourrait secouer la fin du mercato.