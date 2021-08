Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Après Bordeaux, le LOSC se positionne sur Bayo (Clermont) !

Publié le 2 août 2021 à 21h25 par Alexis Bernard mis à jour le 2 août 2021 à 21h27

Après les Girondins de Bordeaux, c’est au tour du LOSC de prendre position pour Mohamed Bayo, l’attaquant de Clermont.

L’été promettait d’être mouvement pour Mohamed Bayo. Il l’est ! Auteur de 22 buts et 7 passes décisives en Ligue 2 la saison dernière, l’attaquant du Clermont Foot est la proie de plusieurs écuries de Ligue 1. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , confirmé ensuite par le journal L'Equipe , Bordeaux est sur le coup. Si aucune offre n’a été transmise, les Girondins ont pris des positions concrètes auprès de Clermont.

Le LOSC arrive aussi

Selon nos informations, dans le sillage des Girondins de Bordeaux, c’est désormais au LOSC d’après pris des positions sur Mohamed Bayo. Les Dogues ont pris contact avec leurs homologues auvergnats pour faire connaître leur intérêt. Pour autant, comme pour Bordeaux, aucune offre n’a été transmise. Les deux clubs sont dans la même situation : aucun achat possible sans avoir vendu au préalable. En se positionnant sur Bayo (23 ans), Bordeaux et Lille préparent le terrain d’une offensive qui ne pourra avoir lieu que si des ventes sont réalisées en amont. Clermont est prévenu, jusqu’au 31 août, des offres pourraient arrivées. En dessous de 10 millions d’euros, le promu pourrait tenir et conserver son jouer. Au-dessus de 10 millions d’euros…