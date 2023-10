Mercato : Bientôt le grand retour de Zidane ?

Thomas Bourseau

De par son statut actuel, Zinedine Zidane pourrait entraîner bien des équipes de haut niveau. Néanmoins, le souhait de Zidane semblerait de revenir aux sources au Real Madrid. Et il se pourrait que le favori de la Casa Blanca, qu’est Xabi Alonso, lui laisse le champ libre pour remplacer Carlo Ancelotti. Explications.

Zinedine Zidane s’est retiré des bancs de touche depuis mai 2021 lorsque sa décision de partir sonnait le glas de sa deuxième aventure d’entraîneur du Real Madrid. Depuis, Zidane ne s’en est pas caché en évoquant pour L’Équipe son rêve bleu en juin 2022. Néanmoins, la Fédération française de football a prolongé le contrat de Didier Deschamps qui sera donc le sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en juin 2026.

Zidane pourrait dire oui à l’OM à l’avenir, place au Real Madrid pour le moment !

Et maintenant ? Mundo Deportivo a révélé la semaine dernière, dans le cadre de la nomination de Gennaro Gattuso à l’OM, que Zinedine Zidane ne dirait pas non à l’Olympique de Marseille à l’avenir si un nouveau propriétaire relançait le Champions Project de Frank McCourt. Mais pour le moment, c’est non pour le club de sa ville avec le Real Madrid en tête. D’ailleurs, Zidane pourrait commencer doucement, mais sûrement, à se projeter sur la suite à la Casa Blanca.

Xabi Alonso se fait un nom en Premier League, la chance de Zidane au Real Madrid ?