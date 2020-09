Foot - Mercato

Mercato : Bielsa va rester à Leeds !

Publié le 10 septembre 2020 à 16h17 par T.M.

Promu en Premier League, Leeds pourra bien compter sur la présence de Marcelo Bielsa sur le banc de touche. Ce jeudi, El Loco a levé les derniers doutes concernant son avenir.