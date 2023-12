Mercato : Benzema lui a coûté sa place, son prochain club révélé ?

Thomas Bourseau

Nuno Espirito Santo n’a pas fait long feu sur le banc de touche d’Al-Ittihad. Et il semblerait que Karim Benzema ne soit pas étranger à son licenciement au vu des tensions révélées par Foot Mercato. Le Portugais serait sur le point de retrouver chaussure à son pied en Angleterre.

Karim Benzema est la star incontestée d’Al-Ittihad. Le Ballon d’or 2022 a débarqué au club de Djeddah à la dernière intersaison, à l’instar de Fabinho et de N’Golo Kanté entre autres. Dès sa venue, l’ancien attaquant et capitaine du Real Madrid tenait le discours suivant. « Je veux vraiment aider le football saoudien à grandir. Je veux faire partie de l’histoire. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici, mais la chose la plus importante pour moi sera de remporter des trophées à la fin de la saison ».

Nuno Espirito Santo licencié, Karim Benzema dans le coup ?

Et comme Foot Mercato le révélait début novembre, juste avant le licenciement du coach portugais, des tensions étaient à signaler au sein du vestiaire entre certains joueurs d’Al-Ittihad dont Karim Benzema et Nuno Espirito Santo bien qu’un démenti ait été communiqué. Quelques semaines après son limogeage, l’ex-coach d’Al-Ittihad pourrait retrouver la Premier League qu’il a bien connu à Wolverhampton et Tottenham.

Nuno Espirito Santo proche de rebondir à Nottingham Forest ?