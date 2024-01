Mercato : Benzema à l’OL, c’est décidé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous le feu des critiques du côté d’Al-Ittihad, Karim Benzema voudrait plier bagage si l’on en croit l’AFP, de source saoudienne. Une information formellement démentie par l’attaquant de 36 ans et son entourage, écartant également l’idée d’un retour au sein de l’OL, son club formateur. Chez les Gones aussi, on est formel.

Alors que son aventure saoudienne ne se passe pas comme prévu, Karim Benzema est annoncé sur le départ. Selon l’ AFP , de source saoudienne, l’ancien buteur du Real Madrid a demandé à quitter « temporairement » le club, se sentant sous « pression » à Al-Ittihad. Des informations démenties par Karim Benzema, contacté par L’Equipe du Soir : « C'est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c'est gros, mieux c'est ». Et alors qu’un retour à l’OL revient également avec insistance ces derniers jours, cette option est également écartée.

Mercato - OL : Un incroyable sacrifice est réclamé à Benzema ! https://t.co/UgCnXCs4AK pic.twitter.com/zh503hcU9d — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Textor n’est pas en contact avec Benzema

Malgré les rumeurs évoquant une tentative de l’OL avec Karim Benzema en ce mois de janvier, un retour au bercail n’est pas d’actualité pour l’attaquant. Comme l’explique L’Équipe ce mercredi, John Textor n'a pas été en contact direct avec Karim Benzema ou son premier cercle, et le club assure que du mouvement n’est pas prévu.

Benzema ? L’OL n’a pas « le temps pour ces bêtises »