Mercato : Benjamin Mendy rend hommage à Bielsa pour son transfert à City !

Publié le 28 mai 2020 à 19h40 par La rédaction

Arrivé à Manchester City en 2017, Benjamin Mendy a été influencé par son ancien entraîneur à l’OM en la personne de Marcelo Bielsa comme le champion du monde l’a assuré.