Mercato - Bayern : Nouvelle piste activée pour remplacer Alaba ?

Publié le 13 janvier 2021 à 10h55 par La rédaction mis à jour le 13 janvier 2021 à 11h13

Avec les spéculations sur un un départ très probable de David Alaba cet été, le Bayern s’active déjà pour lui chercher un remplaçant. Ainsi, le club bavarois pourrait aborder la piste menant à Omar Richards. Le joueur de 22 ans est en fin de contrat cet été du côté de Reading et ne devrait pas prolonger son bail.