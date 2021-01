Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De gros sacrifices sont exigés pour David Alaba !

Publié le 13 janvier 2021 à 1h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba aurait mis le Barça en situation d'alerte. Alors qu'il manquerait cruellement de moyens financiers, le club catalan serait contraint de réaliser de grosses ventes pour avoir une chance de recruter le défenseur du Bayern.

David Alaba ne devrait plus faire long feu au Bayern. Engagé jusqu'au 30 juin avec le club bavarois, le défenseur autrichien ne serait pas du tout parti pour prolonger. Comme l'a fait savoir Fabrizio Romano dernièrement, David Alaba devrait quitter le Bayern librement à la fin de la saison. « Il sera plutôt un agent libre l'été prochain. Le Real Madrid est en tête dans la course pour le recrutement du défenseur du Bayern Munich, car le rêve d'Alaba est de jouer pour le Real et les négociations se poursuivent avec son agent. Liverpool fait également des efforts, il fait partie des cinq clubs qui ont contacté l'agent mais le Real reste en pole position » , a expliqué le journaliste italien dans sa chronique Here We Go pour CBS Sports . En plus du Real Madrid et de Liverpool, le Barça voudrait également tenter sa chance pour David Alaba. Et alors que ses caisses seraient vides, le club blaugrana n'aurait qu'une option pour espérer recruter le pensionnaire du Bayern.

Le Barça doit faire de gros sacrifices pour Alaba

D'après les informations de Francesc Aguilar dévoilées sur son compte Twitter , David Alaba serait pour le moment inaccessible pour le FC Barcelone. Faute de ressources financières suffisantes, l'écurie catalane serait contrainte de vendre des gros calibres de son effectif pour pouvoir se positionner sur l'Autrichien. Alors que David Alaba arriverait libre, il devrait tout de même coûter cher en salaire et prime à la signature.