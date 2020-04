Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Thomas Müller s’enflamme pour sa prolongation

Publié le 7 avril 2020 à 11h50 par La rédaction

L’histoire entre Thomas Müller et le Bayern Munich ne va pas terminer maintenant. L’attaquant allemand a de nouveau prolongé son contrat qui s’étend désormais jusqu’en 2023.