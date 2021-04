Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Flick pourrait déjà rebondir !

Publié le 27 avril 2021 à 18h05 par La rédaction

Alors qu'il sera remplacé par Julian Nagelsmann sur le banc du Bayern Munich, Hans-Dieter Flick va s'entretenir avec la fédération allemande pour succéder à Joachim Löw sur le banc de Mannschäft.