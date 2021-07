Foot - Mercato

Mercato - Bayern : Upamecano s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 9 juillet 2021 à 18h40 par La rédaction

Arrivé cet été en provenance du RB Leipzig, Dayot Upamecano a cette semaine effectué ses premiers entraînements avec le Bayern Munich. Le défenseur français s’est exprimé sur sa venue au club bavarois.