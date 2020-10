Foot - Mercato - Bayern

Mercato : Le Bayern n’aurait jamais laissé Coman partir !

Publié le 14 octobre 2020 à 23h10 par La rédaction

Alors que Manchester United a activé beaucoup de pistes cet été pour renforcer son attaque, l’une d’elle menait à l'international Français, Kingley Coman. Mais les dirigeants du Bayern n’auraient jamais laissé partir le joueur formé au PSG.