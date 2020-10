Foot - Manchester United

Manchester United : Cavani veut marcher dans les pas de Beckham et de Ronaldo

Publié le 9 octobre 2020 à 18h28 par La rédaction mis à jour le 9 octobre 2020 à 18h30

Ayant hérité du célèbre numéro 7 de Manchester United, Edinson Cavani voit les choses en grand chez les Red Devils.