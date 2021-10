Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi plus proche que jamais de remplacer Koeman au Barça ?

Publié le 28 octobre 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que Ronald Koeman doit quitter sa place sur le banc du FC Barcelone, son successeur pourrait bien se nommer Xavi.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta avait décidé de repartir pour cette saison avec Ronald Koeman comme entraîneur. Mais cela ne se passe pas très bien pour le club catalan, ce qui a coûté la place du Néerlandais. Alors que son avenir n’a cessé d’être remis en question, Koeman vient d’être remercié suite à la défaite contre le Rayo Vallecano.

