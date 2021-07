Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi annonce son verdict pour Lionel Messi !

Publié le 1 juillet 2021 à 21h00 par A.D.

Libre de tout contrat depuis ce jeudi, Lionel Messi n'a pas encore annoncé dans quel club il évoluera la saison prochaine. De son côté, Xavi a sa petite idée sur la question. Comme l'ancien capitaine l'a avoué lui-même, il voit Lionel Messi signer un nouveau contrat au FC Barcelone.

Lié au Barça jusqu'au 30 juin, Lionel Messi est désormais libre de tout contrat. Actuellement sans club, La Pulga n'a pas annoncé où il jouera la saison prochaine. Alors que le suspens reste entier en ce qui concerne Lionel Messi, Xavi a donné son pronostic sur son avenir. Et à en croire l'ancien capitaine du FC Barcelone, La Pulga devrait poursuivre son aventure au sein du club blaugrana .

«Je parie que Lionel Messi va prolonger»