Mercato - Barcelone : Vers un incroyable retour d’Andrés Iniesta ?

Publié le 8 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

À l’été 2018, Andrés Iniesta a quitté le FC Barcelone pour le Vissel Kobe. Cependant, le milieu de terrain n’a jamais fermé la porte à un retour au Barça et sa dernière sortie semble le confirmer.

Andrés Iniesta est sans contestation possible l’un des grands noms de l’histoire du FC Barcelone. De par son palmarès, mais aussi de son style de jeu qui a marqué l’ère Pep Guardiola. Après 16 années de bons et loyaux services au club culé, l’ancien international espagnol aux 131 sélections tronquait en 2018 la tunique blaugrana pour arborer les couleurs du Vissel Kobe. Au sein de l’équipe japonaise, Iniesta se montre heureux et compte bien aller au bout de son contrat courant jusqu’en juin 2021. Pour la suite, l’Espagnol ne se ferme aucune porte et visiblement, pas celle du FC Barcelone.

« Un retour au Barça ? Ma place maintenant est de continuer à jouer au football et… »