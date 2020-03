Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un départ de Marc André Ter Stegen ? La réponse !

Publié le 1 mars 2020 à 19h30 par H.G.

Mécontent au FC Barcelone ces dernières semaines, Marc André Ter Stegen aurait envisagé de quitter le club catalan. Toutefois, la venue de Quique Setién à la place d’Ernesto Valverde aurait calmé les velléités de départ de l’Allemand.

Ernesto Valverde a fini par être limogé par le FC Barcelone, après avoir subi les critiques de nombreux observateurs du club catalan quant au jeu proposé par son Barça, ses résultats en Ligue des Champions et en Liga cette saison ainsi que l’élimination en quart de finale de Copa del Rey face à l’Athletic Club (1-0). Le remplacement du technicien de 56 ans par Quique Setién aurait fait des heureux chez les Blaugrana, à commencer par Marc André Ter Stegen qui aurait songé à l’idée de claquer la porte du club catalan, comme l’a annoncé El País ce dimanche. Cependant, la nomination de l’ancien entraîneur du Real Betis sur le banc aurait apaisé le portier de 27 ans.

«Il a l’air très heureux»