Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente à 80M€ déjà programmée ?

Publié le 12 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que son avenir reste indécis au Bayern Munich, où il est prêté par le FC Barcelone, Philippe Coutinho disposerait déjà d’un bon de sortie de la part du club catalan qui s’élèverait à 80M€.

Après 18 mois en Catalogne au cours desquels il n’a jamais su retrouvé son niveau affiché à Liverpool, Philippe Coutinho a été prêté l’été dernier par le FC Barcelone au Bayern Munich. La durée du prêt est d’une saison et pourrait être prolongée si le club bavarois se montrait satisfait. L’option d’achat fixée s’élève à 120M€. Cependant, et bien que Coutinho aurait communiqué aux dirigeants du Bayern Munich et du FC Barcelone sa volonté de poursuivre en Bavière la saison prochaine, le champion d’Allemagne n’aurait pas encore arrêté sa décision.

Le Barça aurait fixé le prix de départ de Coutinho !