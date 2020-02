Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des doutes dans l’opération Philippe Coutinho ?

Publié le 11 février 2020 à 11h00 par Th.B.

Ne souhaitant pas revenir au FC Barcelone, Philippe Coutinho aurait transmis au Bayern Munich son envie de rester en Bavière. Mais qu’en est-il de la position du champion d’Allemagne ? Réponse !

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone pourrait à nouveau compter sur Philippe Coutinho qui devrait effectuer son grand retour. En effet, si le Bayern Munich ne levait pas l’option d’achat fixée à 120M€ dans le prêt négocié avec le Barça , le Brésilien sera dans l’obligation de revenir en Catalogne. Une éventualité qui ne plairait pas au principal intéressé et qui l’aurait déjà fait savoir aux dirigeants catalans et bavarois. La volonté de Coutinho serait claire : rester au Bayern Munich via un transfert définitif. Cependant, rien ne serait bouclé dans ce dossier.

Contacté par le FC Barcelone, le Bayern Munich aurait lâché une réponse vague pour le dossier Coutinho…