Mercato - Barcelone : Une vente à 35M€ pour le Barça ?

Publié le 20 septembre 2020 à 23h00 par Th.B.

En passe d’être vendu à Wolverhampton où il serait attendu pour sa visite médicale, Nelson Semedo rapporterait 35M€ au FC Barcelone, soit l’indemnité de son transfert.

Afin de pouvoir recruter d’ici la fin du mercato, le FC Barcelone va devoir vendre. Comme le président lyonnais Jean-Michel Aulas l’a assuré sur Twitter cette semaine, le club culé ne dispose pas des finances nécessaires pour débourser une somme de 30M€ pour le transfert de Memphis Depay notamment. Les problèmes économiques du Barça pourraient bien bientôt être de l’histoire ancienne. Et ce grâce à Nelson Semedo.

Nelson Semedo à Wolverhampton pour 35M€ !