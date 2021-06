Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance se dégage pour Kingsley Coman

Publié le 18 juin 2021 à 23h10 par La rédaction

Après avoir remporté des titres en France, en Italie et en Allemagne, Kinglsey Coman pourrait bien continuer sa moisson en Espagne.

Visage de la renaissance du Bayern Munich ces dernières saison, Kigsley Coman pourrait claquer la porte. A 25 ans, l’ancien de la Juventus et du Paris Saint-Germain semble vouloir donner un nouvel élan à sa carrière et cela commencerait à inquiéter les Bavarois, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023. Le FC Barcelone serait notamment intéressé, à la recherche d’un joueur capable de pallier un possible départ d’Ousmane Dembélé. Mais cela serait également le cas de plusieurs clubs de Premier League...

Un duel entre Chelsea et Manchester United pour Coman