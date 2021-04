Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine pour l’avenir de ce cadre du Barça !

Publié le 21 avril 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 au FC Barcelone, Sergi Roberto saurait désormais à quoi s’en tenir s’il souhaite renouveler son bail en Catalogne.

Formé au sien de la Masia, Sergi Roberto n’a jamais connu un autre club que le FC Barcelone au cours de sa carrière professionnelle. Le joueur désormais âgé de 29 ans est en effet parvenu à se muer en véritable couteau suisse en parvenant à évoluer au milieu de terrain et sur le flanc droit de la défense barcelonaise. Héros du soir de la Remontada face au PSG en 2017 lorsqu’il a inscrit le sixième but, il est ainsi entré à jamais dans l’histoire du FC Barcelone. Seulement voilà, depuis cet épisode, Sergi Roberto a peu à peu perdu du poids au Barça et a été dépassé par Sergiño Dest dans la hiérarchie cette saison. De quoi conduire les Blaugrana à vouloir se séparer de leur joueur ? Pas vraiment à en croire les derniers échos provenus d’Espagne.

Le Barça veut prolonger Sergi Roberto en diminuant son salaire