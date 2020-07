Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution trouvée pour le départ de Braithwaite ?

Publié le 23 juillet 2020 à 23h30 par G.d.S.S.

Arrivé en qualité de joker médical au cours de l’exercice 2019-2020, Martin Braithwaite est déjà poussé vers la sortie au FC Barcelone. Seul problème, trouver un point de chute pour le Danois qui dispose d’un contrat en or.

Après une saison très compliquée comme l’a symbolisé le coup de gueule de Léo Messi, l’heure est aux grandes manœuvres au FC Barcelone. De nombreux joueurs sont invités à quitter la Catalogne, comme Samuel Umtiti ou Ousmane Dembélé. C’est aussi le cas de Martin Braithwaite, arrivé de Leganés en cours de saison. Mais trouver une porte de sortie au Danois ne sera pas une mince affaire pour les catalans, qui ont bouclé ce transfert dans la précipitation, avec à la clé un contrat qui court jusqu’en juin 2024, et une clause de libération fixée à 300 millions d’euros.

L’hypothèse du prêt en tête de liste ?