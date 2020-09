Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution aurait été trouvée pour Luis Suarez !

Publié le 22 septembre 2020 à 23h00 par T.M.

Au terme d’une réunion entre les avocats de Luis Suarez et le FC Barcelone ce mardi, le départ de l’Uruguayen vers l’Atlético de Madrid serait en passe de se concrétiser.

Avec l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Luis Suarez a été poussé vers la sortie. Dans la révolution entamée en Catalogne, l’Uruguayen n’a pas sa place et a donc été prié de se trouver un nouveau club. Après avoir vu la piste menant à la Juventus tomber à l’eau, c’est vers l’Atlético de Madrid que le Pistolero se dirigeait, avec qui un accord aurait même déjà été trouvé. Or ces dernières heures, Josep Maria Bartomeu aurait mis son veto à un départ libre de Suarez vers les Colchoneros, réclamant finalement une indemnité de transfert. Un retournement de situation qui aurait mis en colère l’attaquant barcelonais, mais finalement, une fin heureuse pourrait intervenir.

Ça se décante !